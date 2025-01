Inter-news.it - Inter, col Newell’s doppia ipotesi: si decide domani! Tutti i dettagli – Sky

giornata decisiva traOld Boys in merito a Perez e Silvetti. Oggi presidente argentino a Milano. Gli aggiornamenti.ORE DECISIVE – Summit oggi a Milano, con la dirigenza dell’che ha incontrato il presidente delOld Boys, Astore, per chiudere l’operazione Tomas Perez. Nell’affare potrebbe essere inserito anche Silvetti. Arrivano importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, direttamente da Calciomercato – L’Originale. Queste le sue ultimissime: «L’sta lavorando su due giovani argentini, uno è Mateo Silvetti e l’altro Tomas Perez. Il presidente delOld Boys, Ignacio Astore era a Milano,giornata decisiva per capire se si faràoperazione o se ne prenderà solamente uno. Se i nerazzurri faranno pacchetto completo sarà un’operazione da circa 12 milioni di euro più bonus, ma al momento c’è distanza».