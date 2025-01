Panorama.it - Intelligenza artificiale: creare video affettuosi partendo da semplici immagini

Se dicessi che c’è la possibilità di riabbracciare un caro che oggi non c’è più? No, non sto parlando di maghi o fattucchiere varie, ma di filmati creati grazie all’. E si, l’IA ha anche questo “potere”, cioè quello di generareda una o più foto. Il procedimento di creazione di questi piccoli filmati si basa sull’utilizzo di siti, i quali utilizzano l’e svolgendo un vero e proprio lavoro di editing,da una sola immagine. Se si ha già la foto da animare e da trasformare in, uno dei siti più utilizzati è Klingia.com, grazie al quale basta semplicemente caricare l’immagine e il software si occuperà di tutto il resto. Grazie a questa procedura molte persone sono riuscite a vedersi mentre riabbracciano un proprio caro ormai nell’aldilà, suscitando grande commozione pur sapendo che si trattava di uncreato artificialmente.