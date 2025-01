Linkiesta.it - In Venezuela ci sono più di duemila persone rinchiuse nei centri di tortura

Se si ha la fortuna di incrociare lo sguardo di Lorent Saleh, è possibile rintracciare nelle linee del suo volto e nelle espressioni appuntite la rabbia e l’amore per la libertà che il popolono in questi mesi ha sbattuto in faccia al mondo intero. Lui, freedom fighter, prigioniero delle carceri chaviste, uno dei nemici numero uno di Nicolas Maduro,to e salvato da una mobilitazione internazionale che lo ha portato a essere insignito nel 2017 dal Parlamento Europeo del Premio Sakharov (così come quest’anno i suoi compagni di lotta dell’opposizione democratica María Corina Machado e Edmundo González Urrutia), incarna, come scrive il poeta Eugenio Montejo, il «fragile miracolo di esser vivi».Saleh parla dall’esilio spagnolo, in cui lotta e organizza la resistenza contro Maduro.