In montagna l' improvvisazione costa cara

Due ragazzi di Bologna sono stati portati in salvo dai soccorritori del Club alpino e di altri organismi di intervento dopo essere rimasti bloccati sul crinale appennino dalle parti del Monte Cimone. Certo, le condizioni atmosferiche li hanno sorpresi, ma se è vero che avevano scarponi non provvisti di ramponi per affrontare il ghiaccio allora bisogna dire che sono stati sprovveduti. Insi va con le attrezzature idonee altrimenti si resta a casa. Pierluigi Marchetti Risponde Beppe Boni Lanon perdona né d'inverno né d'estate. Sui monti per le escursioni si sale attrezzati, si devono scegliere percorsi adatti alle proprie possibilità e va consultato attentamente il meteo. Queste sono raccomandazioni basilari che servono per preservare la propria incolumità. I due ragazzi soccorsi erano sprovvisti di ramponi, un errore grave per chi si avventura ind'inverno.