Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del testo limato più volte . Tanti dubbi sul nuovo sistema

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’acrobatica espressione "immaginiamo sia stato solo un tentativo" impiegata per ammortizzare il più possibile lo scivolone della giunta, c’è tutto l’imbarazzo per le polemiche seguite all’invio alle famiglie della lettera con il famigerato allegato delle soglie di conferimento mensili: una tabella definita dal sindaco "virtuale". Uno sbigottito Pd ci ha messo qualche giorno per riprendersi e reagire, e ieri ha deciso, come si legge sopra, di tracciare la direzione senza fare troppo male all’amministrazione. Auspicando tra l’altro trattamenti di riguardo per chi deve conferire pannoloni, pannolini, assorbenti, lettiere ed evocando sistemi di incentivazione per chi conferisce di meno. Nel frattempo, al di là della posizione ufficiale dei Dem, negli ambienti vicini ai partiti della maggioranza politica circolano anche altre considerazioni.