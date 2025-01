Quotidiano.net - Il dandy di oggi usa ancora il congiuntivo

Leggi su Quotidiano.net

di Alberto MattioliNel 2025 cadono anche i 125 anni dalla morte di Oscar Wilde: non è un anniversario “tondo“, ma nella natia Irlanda c’è già un ghiotto cartellone di celebrazioni. Dunque, Wilde poeta, saggista, romanziere, commediografo, icona gay,. Fermiamoci qui:chi è il? Intanto, ilnon è, o non è soltanto, un uomo elegante. Men che meno è un uomo alla moda, che anzi disprezza: "La moda è una forma di bruttezza così intollerabile che siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi", diceva appunto Wilde. Ilnon segue le mode: semmai, le impone. Ma è chiaro che le sue scelte hanno un significato che va oltre il mero dato vestimentario. Quando George “Beau“ Brummell si presentò a un allibito Reggente con i pantaloni “a tubo di stufa“, lunghi fino alle caviglie, non inventò soltanto quella che poi sarebbe diventata la regola, ma provocò anche la società della Restaurazione, per la quale il ritorno ai pantaloni al ginocchio, le culottes, significava quello all’ordine dopo le turbolenze rivoluzionarie (dei sans-culottes, giustamente).