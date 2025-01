Latuafonte.com - Grande Fratello Vip sondaggi ultim’ora: chi si salva il 16/01/25

Leggi su Latuafonte.com

Chi si salverà al televoto delgiovedì 16 gennaio 2025? Nella 23esima puntata, il risultato darà la possibilità a un concorrente tra Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda di ricevere l’immunità dalle prossime nomination. Dopo l’eliminazione di Helena Prestes, è chiaro che tutto può accadere in questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Di sicuro, cambieranno le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tramite i, nel frattempo, è possibile capire come starebbe andando avanti il televoto, tramite i voti espressi dal pubblico sul web.Viptelevoto oggi: aggiornamenti percentualiAGGIORNAMENTO ULTIMA ORA15 gennaio 2025: come ieri, anche oggi la sfida è aperta tra due concorrenti.