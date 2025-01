Metropolitanmagazine.it - Grammy 2025: Sony Music, WMG e BMG cancellano i party per rispetto degli abitanti di Los Angeles

Com’è noto, dei terribili incendi stanno devastando l’area di Los, distruggendo abitazioni e spazzando via tutto ciò che le fiamme incontrano sul loro cammino. Una tragedia che, fino ad ora, è costata la vita a oltre venti persone. Ore di angoscia e dolore, oltre che di preoccupazione per il futuro delle zone colpite. In segno dinei confronti delle vittime, si è deciso di annullare o rimandare molte iniziativeali, culturali e cinematografiche, dall’annuncio top secret di Beyoncé all’uscita del nuovo album di The Weeknd. Anche i, naturalmente, hanno scelto la linea della sobrietà. Come già annunciato in precedenza da UniversalGroup, anche, Warnere BMG hanno reso nota la cancellazione deiorganizzati in vista della premiazione, che avrà luogo il 2 febbraio nella Crypto.