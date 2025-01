Gaza vicino l’accordo per un cessate il fuoco Media Usa | C’è il sì di Hamas

Leggi su Open.online

La tregua aè a un passo.per unilche consentirà la liberazione di decine di ostaggi israeliani in cambio di centinaia di detenuti palestinesi sarebbe stato approvato «in linea di principio» dal leader de facto disulla Striscia, Muhammad Sinwar, fratello del defunto Yahya. Lo scrive il Wall Street Journal. Mentre ieri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu – incontrando il Forum delle famiglie – ha dato di fatto per scontata l’intesa. «Israele controllerà attentamente il rispetto delda parte die ogni violazione sarà contrastata con una risposta mai vista prima dal movimento islamista», ha detto, citato daidi Tel Aviv. Dopo l’ennesima notte di negoziati aperti in Qatar, mancherebbero pochi «dettagli». Una delle questioni principali che deve ancora essere definita sono i parametri esatti del ritiro delle Idf da, scrive il Times of Israel.