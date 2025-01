Oasport.it - Francesco Passaro esce di scena in 4 set contro Benjamin Bonzi nel 2° turno degli Australian Open

Le dea bendata aveva accompagnato il percorso di(n.104 del mondo) in questi. Si può dire che nella partita di secondoil francese(n.64 ATP) il conto sia stato pagato. Sì perché nel 6-2 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 12 minuti favorevole al transalpino (n.64 del ranking) ci sono stati alcuni episodi in cui la sfortuna ci ha messo lo zampino, specialmente nel quarto parziale. Alla fine della fiera, èa festeggiare il passaggio di, affrontando il ceco Jiri Lehecla (n.24 del seeding).Nel primo set si nota una differente velocità di palla tra i due tennisti e un approccio più aggressivo del francese. Troppo timorosoa far legna da fondo, ma senza trovare profondità. Ne consegue un parziale che, dopo la palla break cancellata, è dominato dae vinto sul punteggio di 6-2.