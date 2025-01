Dilei.it - Fantasanremo 2025, regole, novità e come giocare

Leggi su Dilei.it

Dall’11 al 15 febbraio va in scena il Festival di Sanremo e torna anche l’attesissimo, il gioco parallelo alla kermesse che lo scorso anno ha coinvolto oltre 2,6 milioni di partecipanti. Con l’arrivo di Carlo Conti sul palco dell’Ariston e l’addio di Amadeus si chiude un’epoca e se ne apre un’altra con tantissimeanche per ilsi gioca alMafunziona il? Per prima cosa è necessario iscriversi sull’app ufficiale oppure sul sito web. Dalla dashboard sarà poi possibile creare la propria squadra. E qui entrano in gioco i baudi, ossia la moneta del. Ogni partecipante al gioco ha a disposizione 100 baudi e ogni cantante costa un numero diverso di baudi a seconda della sua quotazione.Una volta formata la squadra (con i dovuti calcoli) si potrà scegliere con chi