Quotidiano.net - EuroVast, pioniera della carta: "La sostenibilità parola d’ordine. Rinnovabile il 98% dei materiali"

Leggi su Quotidiano.net

, gruppo lucchese con oltre trent’anni di esperienza nel compartorio, è tra gli espositori di spicco del settore no food alla fiera Marca di Bologna, l’evento di riferimento per la marca commerciale e il private label. L’azienda si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la, capisaldisua crescita. Durante la manifestazione, che si conferma una piattaforma strategica per il networking e il B2B internazionale,porta il suo contributo come leader del settore del tissue: il gruppo ha una capacità di produzione distribuita in 5 cartiere, producendo annualmente 150.000 tonnellate di, con una capacità di trasformazione distribuita in 5 stabilimenti di converting, di cui tre in Italia, uno a Liverpool (Inghilterra) e uno a Oss (Olanda).