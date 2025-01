Gamberorosso.it - "Ero uno chef sconosciuto, mi ha scoperto il Gambero Rosso". Il ricordo di Antonino Cannavacciuolo

Leggi su Gamberorosso.it

Era il 2003 eaveva solo 27 anni, da tre anni era alla guida di una sfida imprenditoriale per lui mastodontica: Villa Crespi. Ai microfoni del podcast MILLION$, condotto da Joe Bastianich e Tomasso Mazzanti, racconta come ilsia stata la realtà che lo ha portato a diventare uno deglipiù apprezzati d’Italia: «Parte Villa Crespi, dopo tre anni arriva una persona che è venuta mancare da poco che era alche si chiamava Giancarlo Perrotta», racconta logiudice di Master, «lui mangia a Villa Crespi e da quel pranzo ha lanciato un missile, mi ha portato a Roma alle Tre Forchette, avevo 27 anni e allora c’erano 12 ristoranti premiati con Tre Forchette».racconta lo stupore di quella premiazione, non solo sua ma anche del mondo della ristorazione: «Quando mi hanno premiato, tutta l’Italia della ristorazione ha detto: “Chi è”? Non avevo né stelle né niente, ero unoe salivo sul palco del, nel momento di espansione: Città del Gusto, Rivista, Teatro del Gusto.