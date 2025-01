Secoloditalia.it - Due missioni spaziali per l’Italia: portiamo l’Europa in orbita, anche con la collaborazione con SpaceX

Doppio successo nelleper, che tra la serata di ieri e la prima mattina di oggi ha potuto festeggiare il lancio del satellite Pathfinder Hawk for Earth Observation (Heo) e del ricevitore satellitare Lugre (Lunar Gnss Receiver Experiment), entrambi Made in Italy. I lanci sono avvenuti entrambi da basistatunitensi: rispettivamente Vandenberg, in California, e Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.Due missione spaziale per: cos’è PathfinderPathfinder è un microsatellite italiano, che costituisce un modello esplorativo del sistema satellitare Iride, uno dei più importanti programmi europei dedicati all’osservazione della Terra, voluto dal governo italiano e finanziato attraverso il Pnrr. Con questo lanciofa da apripista a Iride e dunque al: il satellite italiano è il primo a essere lanciato nell’ambito del programma europeo.