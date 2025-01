Terzotemponapoli.com - De Maggio: il Napoli si prepara al post-Kvara

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, Valter Deha rivelato importanti aggiornamenti sul mercato del. Secondo quanto emerso, Khvichatskhelia potrebbe salutare presto i suoi compagni e volare a Parigi già questa sera, con un aereo privato. Se confermato, questo potrebbe significare che il club partenopeo ha già in mente un sostituto per il talento georgiano.Deha inoltre sottolineato che, sebbene ilinizialmente non abbia immediatamente offerto un rinnovo al calciatore, la società ha fatto successivamente la propria proa. Tuttavia,ha rifiutato, aprendo la strada a un possibile trasferimento.Danilo, il ritorno in Brasile sembra sempre più vicinoUna delle trattative più calde riguarda Danilo, il difensore brasiliano che sta per rescindere il suo contratto.