De Maggio | Il Napoli lavora al doppio colpo di mercato Ho una notizia

De: “Ilaldi. Ho una”">Il direttore di Radio Kiss Kisssvela due trattative: il brasiliano vuole valutare il ritorno in patria. Per lo slovacco il PSG apre al prestito con diritto di riscatto.Importanti novità diper il. Il direttore di Kiss Kiss, Valter De, ha rivelato attraverso Radio Goal gli ultimi sviluppi su due trattative per la difesa azzurra.La prima riguarda Danilo: “È molto vicino alla rescissione con la Juventus con buonuscita, ma ha chiesto tempo al. Vuole capire se ci sono le condizioni per tornare in Brasile”, ha spiegato De.Novità anche sul fronte Skriniar, in una trattativa slegata dall’affare Kvaratskhelia: “Il PSG ha aperto al prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo è l’ingaggio da 9 milioni netti a stagione, che per i restanti mesi equivarrebbe a 4.