Da Faak World Pizza Day con signature pizza di Viviana Varese

Dal 17 al 26 gennaio 2025 dasarà disponibile ladi Rinforzo, ispirata al piatto della tradizione partenopea e un classico della cucina di, reinterpretato per l’occasione in chiave lievitata.“Cibo e Vino a Ribellione Naturale”, l’ultimo progetto milanese disituato in zona Scalo Farini in via Arnaldo da Brescia, festeggia la giornata mondiale del piatto simbolo della cucina italiana con ladi Rinforzo, una rivisitazione dell’insalata di rinforzo della tradizione napoletana.La passione diper il mondo dei lievitati, primo amore della chef e presente nel menu difin dall’apertura nell’aprile 2024, si esprime appieno in questa creazione che intreccia la sua creatività con la valorizzazione della tradizione partenopea. Con un menu che dà sempre maggiore spazio ai vegetali,si conferma un luogo dove qualità e stagionalità delle materie prime sono al centro di ogni proposta.