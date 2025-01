Laspunta.it - Cisterna: via libera al nuovo centro antiviolenza per minori vittime di reato

La Giunta comunale diha approvato l’adesione al Protocollo d’Intesa per l’avvio di undedicato ae adolescentidi. Il progetto, promosso in collaborazione con il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, il Consultorio familiare “Crescere Insieme” della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze e Priverno, e l’Associazione “Per la Famiglia Onlus”, offrirà servizi di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione.La nuova struttura sarà ospitata nell’edificio di via Falcone, già sede parziale delFamiglia Distrettuale, con l’obiettivo di potenziare la rete di supporto a tutela dei diritti dei più giovani.«rafforza il proprio impegno verso l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie», ha dichiarato Stefania Krilic, assessora al Welfare e alle Politiche sociali.