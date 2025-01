Quifinanza.it - Bonus lavastoviglie 2025, come ottenere il contributo per sprecare meno acqua

In Sicilia arriva il “”, un incentivo regionale a fondo perduto che offre fino a 200 euro per l’acquisto di una. L’iniziativa, promossa dalla Regione, mira a incentivare l’uso di questo elettrodomestico per favorire una riduzione del consumo idrico nelle abitazioni siciliane. Il bando, pubblicato dal Dipartimento Regionale dell’e dei Rifiuti, stabilisce gli obiettivi, i criteri e le modalità per accedere e beneficiare del.I dettagli del bando“L’intervento, che attua una norma contenuta nella legge regionale 25/2024, haobiettivo la promozione fra le famiglie siciliane dell’uso razionale dell’”, spiega la Regione Sicilia in una nota. La dotazione finanziaria delammonta a 196 mila euro e ilper ciascun richiedente può raggiungere un massimo di 200 euro, coprendo comunque non oltre il 50% della spesa effettivamente sostenuta.