Anteprima24.it - Affari Tuoi: Irpina vince 50mila euro, nel pacco ce n’erano 100mila

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUna delle partite più lunghe dell’eratargate Stefano De Martino, la partita in mano alle conterranee della Campania, specificatamente Giuliana Cioffi accompagnata da mamma Giuliana, direttamente da Cervinara.Una partita che parte in salita, una miriade di pacchi rossi, quelli del valore più alto, che vanno via, sino al rush finale: da un lato 1e 50, dall’altro. Il celeberrimo dottore propone un paio di cambio, così come cifre per terminare la partita, ma mamma e figlia vanno avanti confidando nella guida del nonno di 101 che le guarda da casa.Giuliana dopo che riesce a aprire anche il pazzo da 1, propone al Dottere di tornare a casa con 70milama il dottore propone.Giuliana tentenna ma poi ammette che nella vita bisogna riconoscere quando è il momento di fermarsi e lo fa.