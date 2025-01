Corrieretoscano.it - Addio a Maati, a Certaldo l’ultimo saluto al ragazzo assassinato dal branco

Leggi su Corrieretoscano.it

, aaldalTanta gente e palloncini bianchi per, 17 anni, ucciso a coltellate a Campi Bisenzio.L’mercoledì 15 gennaio a, provincia di Firenze, la cittadina in cuiviveva, in tanti stretti al dolore della famiglia.viaggio dialla Propositura di San Tommaso Apostolo ain lutto, proclamato dal sindaco Giovanni Campatelli con bandiere del Comune listate a lutto.“Si tratta di un’azione di rispetto, anche simbolica, per riflettere sulla gravità del fatto che ha purtroppo visto come vittima un nostro giovanissimo concittadino. Credo che abbiamo tutti il dovere di soffermarci a meditare su quanto accaduto e sul livello assolutamente preoccupante di rabbia e odio che pervadono sempre più giovani oltre che adulti.