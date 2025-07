Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 09 | 40

Buon inizio settimana e ben ritrovati da Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato alla vostra mobilità. Oggi, vi aggiorniano sulla viabilità a Roma, dove un incidente tra tre auto a Settecamini sta causando rallentamenti al raccordo anulare. Rimaniamo sulla Roma Teramo e vi informiamo anche delle condizioni sul tratto urbano, per garantirvi un viaggio più sicuro e senza sorprese. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente a Roma Teramo nel quale sono rimaste coinvolte tre auto con della Settecamini al bivio per il raccordo anulare In quest'ultima direzione restiamo sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sul tratto Urbano rallentamenti per traffico da Tor Cervara al bivio per il centro andiamo alla sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento dal raccordo a via della Magliana direzione Eur è sul Raccordo Anulare Si procede a rilento interna tra le uscite diramazione Roma Nord a 24 a seguire file diramazione Roma sud all'appia poi code a tratti dalla Ardeatina alla Roma Fiumicino qui anche per un incidente in esterna per traffico Si procede a rilento dalla Cassia Trionfale poi si rallenta da Casal del Marmo a Pescaccio dalla Laurentina tuscolane rallentamenti dalla Prenestina la Tiburtina le altre notizie il trasporto ferroviario è in programma lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia da di questa sera fino alle 18 di domani martedì 8 luglio i treni possono subire cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in fascia oraria 69 siamo in chiusura ilMeteo prudenza Per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla nostra regione da questa mattina per le successive 24-36 ore precipitazioni da sparse a diffuse e temporali possibili grandinate e forti raffiche di vento da Gina Pandolfi Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio