Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione sulla A24 Roma L'Aquila traffico bloccato per un veicolo in panne tra Valle del Salto e torni in parte in direzione Teramo per√≤ poi verso Roma per lavori tra Tagliacozzo e Vicovaro Mandela ancora code ma per incidente tra Settecamini e raccordo anulare rallentamenti poi sul tratto Urbano della A24 tratto osservare la tangenziale est verso il centro incidente sulla A1 Roma Napoli 1 km di coda tra San Vittore Caianello nelle due direzioni rallentamenti Poi tra la diramazione Roma Sud verso Roma incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare in prossimit√† della via del Mare rallentamenti e code dalla diramazione Roma Sud invita alla prudenza a causa delle precipitazioni che stanno interessando in queste ore diverse aree a nord della Regione trasporto ferroviario durante la mattinata di oggi per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense sono previsti cancellazioni totali o parziali sulle linee fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e fl3 roma-viterbo predisposto un bus e tra le stazioni di Roma Ostiense Fiumicino aeroporto e tra Orte Poggio Mirteto e dalle 21 di questa sera Inoltre √® in programma uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato sciopero che terminer√† alle 18 di marted√¨ 8 luglio √® tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-07-2025 ore 09:30

