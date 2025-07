Monfalcone la Lega sfida l' imam | il Comune compra il palazzo per sfrattare la moschea abusiva

Monfalcone si trova al centro di una sfida cruciale tra legalità e libertà religiosa. La lega locale ha deciso di affrontare apertamente il problema, con il Comune che acquista il palazzo per garantire la sicurezza e regolarizzare la presenza della moschea. Questo caso, unico nel suo genere, potrebbe segnare un nuovo percorso verso una convivenza più rispettosa delle regole. L’ufficio Tavolare della regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente agito in tal senso, aprendo così una nuova era di legalità e rispetto.

È il primo, è l’apripista, è un “precedente”. E d’accordo che quello italiano non è un sistema di common law, per cui da noi non fanno diritto le sentenze di un tribunale, men che meno i provvedimenti degli enti locali, però che il “caso Monfalcone” possa aprire una nuova strada di legalità e sicurezza, ecco, questo sì. Senza dubbio. L’ufficio Tavolare della regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto, di recente, per conto del Comune di Monfalcone, ad acquisire i locali del centro culturale islamico Darus Salaam. Dopo le polemiche, dopo le minacce, dopo un tiremmolla giuridico-amministrativo che si è concluso, nell’aprile scorso, con un pronunciamento del Consiglio di Stato il quale, di fatto, ha ricordato che i luoghi di culto non si improvvisano e che le moschee abusive sono prima di tutto questo, cioè abusive, a Monfalcone si muove qualcosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Monfalcone, la Lega sfida l'imam: il Comune compra il palazzo per sfrattare la moschea abusiva

