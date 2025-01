Davidemaggio.it - Zelig riparte con Lazza

torna ancora ‘più show’. Per il nuovo ciclo di puntate (tre in tutto), lo storico programma di Canale 5 promette di tenere alta l’allegria puntando sull’innesto di un corpo di ballo, una band dal vivo e una nuova scenografia. Più spettacolo significa anche avere un ospite musicale d’eccezione.Possiamo anticiparvi che nella prima puntata, prevista domani in prima serata, ci sarà, artista più certificato del 2024. Al timone dello show, ancora una volta, la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.Nel corso della serata, si alterneranno sul palco della riconfermata location – che inizialmente doveva cambiare – del Teatro degli Arcimboldi: Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e AssaneDiop.