Lanazione.it - Università di Pisa, domani un incontro con il compositore Carlo Boccadoro

Leggi su Lanazione.it

, 14 gennaio 2025 - Mercoledì 15 gennaio, alle 11 nella Sala Conferenze del Residence Universitario "I Praticelli" (Via Giovanni Berchet 40,) si terrà l'con, dal titolo "L'ascolto globale". Modera Manfred Giampietro, L'appuntamento a ingresso libero si svolge nell'ambito del ciclo di seminari "Incontrare la musica" organizzato dal Polo Musicale "Antonella Galanti" del CIDIC - Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’di, nato nel 1963 a Macerata, è un pianista,e musicologo italiano. Ha iniziato gli studi musicali presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, dove si è diplomato in Pianoforte e Strumenti a Percussione. Parallelamente a quella di(la sua musica è in cartellone nei più importanti teatri italiani ed esteri)svolge l’attività di direttore d’orchestra.