Ilgiorno.it - Un altro infortunio mortale in Brianza: operaio di 32 anni precipita dal tetto di un capannone a Giussano e muore

(Monza), 14 gennaio 2025 – Un, stavolta, in, dopo il gravissimo incidente accaduto questa mattina a Masate, quando un giovanedi 32impiegato in un’azienda cartotecnica ha perso un braccio rimasto incastrato in una fustellatrice, che gli è stato amputato dalla spalla. Poco dopo le 14, ambulanze e automedica sono accorse in undi via Brunati, nella zona industriale di. Dalle prime informazioni, il 32enne stava lavorando sulquando è all’improvviso scivolato,ndo da un’altezza di sei metri e picchiando violentemente la testa sul terreno. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Sul posto, come da triste prassi, sono arrivati i tecnici dell’Ats – che dovranno come sempre in questi casi appurare se sono stati rispettati tutti i dispositivi di sicurezza – oltre a una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno e e ai vigili del fuoco.