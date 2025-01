Panorama.it - Torino, truffa borse di studio: 80 studenti stranieri coinvolti in un'indagine della Guardia di Finanza

Unada oltre mezzo milione di euro ha colpito l’Ente per il Diritto alloRegione Piemonte. Sono 80 glidi nazionalità straniera – principalmente iraniana, indiana e pakistana – finiti al centro di un’condotta dalladidinell’ambito dell’operazione Fake Home. L’ha smascherato un sofisticato sistema di frode, ideato per ottenere in modo illecito ledierogate dall’Edisu, aggirando i requisiti previsti dalla normativa vigente.L’operazione, coordinata dalla ProcuraRepubblica die condotta dal Primo Nucleo Operativo Metropolitano, ha preso avvio da un’autonoma mirata a chiarire un’anomalia rilevata nei contratti di locazione stipulati da un 37enne di origine ucraina residente in città. L’uomo risultava proprietario di quattro immobili, la cui effettiva capacità abitativa non era compatibile con il numero di contratti registrati.