Lanazione.it - Stagione invernale sull’Amiata, poca neve e poca acqua. I “cannoni” sono fermi

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 14 gennaio 2025 – Le nuvolestate spazzate via dal vento e l’appuntamento con laè rimandato. La speranza degli operatori turistici era rivolta tutta su questa attuale ondata di freddo ma oltre a veder scendere vertiginosamente le temperature, niente più è accaduto. C’è chi suggerisce, visto le temperature così basse, di produrreartificiale ma dalla Isa impianti spiegano che “non c’èper i: gli invasi usati per alimentare il sistema di innevamentoa secco. Inoltre, è bene precisare che anche avessimo avuto a disposizione l’sarebbe stato inutile sparare, il forte vento di questi giorni avrebbe spinto laartificiale prodotta dai generatori tutta fuori dalle piste". I pochi metri di cubi dia disposizione della Isastati impiegati per generarenei periodi freddi delle feste di Natale.