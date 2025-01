Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE - il punto. Moretti: "Marginone. Troppo nervosismo e troppi errori»

Contro l’Urbino Taccola per ilè arrivata una sconfitta di misura. "Abbiamo commesso– ha commentato–. Purnon siamo stati cinici al momento giusto. Cortesi non è riuscito a trasformare il rigore e non siamo nemmeno riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Poi ci siamo fatti prendere daled anche noi siamo rimasti in nove. Non possiamo concedere certe disattenzioni difensive, perché, alla fine, gli avversari ne approfittano e ti puniscono, come successo domenica. Dispiace perché potevamo, comunque, pareggiarla, ma dobbiamo cercare di rimanere più concentrati e continuare a lavorare come stiamo facendo". "La strada per la salvezza – dice– è ancora lunga ed abbiamo ancora tutte le carte in regola per farcela. Dovremo lottare fino alla fine, ma questo non ci spaventa assolutamente: siamo preparati.