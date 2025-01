Quotidiano.net - Programma on line. E biglietti sulla app

L’edizione 107 di Pitti Uomo anima Firenze da oggi fino al 17 gennaio. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città e a Fortezza da Basso (foto a destra). Ilcompleto e gli orari sono disponibili sul sito www.uomo.pittimmagine.com Le operazioni di registrazione e acquisto deisono disponibili all’interno dei Magazzini del Teatro. Per evitare code è consigliabile tuttavia acquistare in anticipo il ticket digitale con la app Pittismart.