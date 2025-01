Ilfattoquotidiano.it - Pfas, bonificare l’Europa costerà miliardi: l’inchiesta sulla campagna delle lobby per evitare divieti a produzione e regole restrittive

Per sette decenni la Terra è stata avvelenata dai, le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche prodotte da una manciata di aziende ed ora, solo in Europa e nel Regno Unito,l’ambiente dagli inquinanti eterni potrebbe costare oltre duemiladi euro nei prossimi vent’anni, con una spesa di 100di euro all’anno. Chi paga? Non certo le aziende che stanno facendo di tutto per continuare a produrre. Dopoche nel 2023 ha identificato 23mila siti contaminati dain Europa, torna l’indagine giornalistica Forever pollution project, coordinata da Le Monde con il coinvolgimento di 46 giornalisti e 29 partner mediatici provenienti da 16 Paesi. Per l’Italia, l’Espresso, RADAR Magazine, Il Bo Live, Facta.eu e Lavialibera. Al centro del, i costi della contaminazione eperallapiù