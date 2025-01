Ilfogliettone.it - Panatura, che si tratti di pesce o di carne tutti la vogliono croccante: svelato il segreto dei migliori chef

Leggi su Ilfogliettone.it

Questo dettaglio in cucina può fare la differenza tra un cibo prelibato o quasi immangiabile. Il trucco per farlo al meglio.In Italia, laè un’arte che rende molti alimenti ancora più appetitosi. Questo metodo, semplice ma efficace, trasforma piatti comuni in vere delizie croccanti e saporite. Tra i protagonisti indiscussi troviamo la cotoletta alla milanese, un classico della cucina lombarda. Preparata condi vitello e avvolta in unadorata, la cotoletta conquista con la suazza all’esterno e la morbidezza all’interno, diventando un simbolo del comfort food italiano.Un altro esempio irresistibile è la mozzarella in carrozza, tipica delle regioni del Sud Italia. In questa preparazione, fette di mozzarella vengono racchiuse tra due strati di pane, panate e poi fritte.