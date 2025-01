Ilfattoquotidiano.it - Nuovo codice della strada, Gasparri si sottopone all’alcol test e beve un prosecco in diretta a L’aria che tira

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Simpatico momento ache, in onda su La7. Maurizio, mentre in studio si parlava del, si è sottoposto a un etilometro. Il senatore di Forza Italia, davanti a un ufficiale di polizia, ha soffiato nell’alcol, dicendo di aver “bevuto solo un caffè” e di aver “mangiato solo un gianduiotto”. Ilè uscito negativo. Poi il conduttore David Parenzo ha fatto bere un bicchiere dial parlamentare azzurro prima di farlo sottoporre dialche risulta leggermente positivo. Ma il funzionario presente in studio tranquillizza spettatori e interlocutori, sottolineando che sicuramente in unin“sarebbe risultato negativo”.L'articolosiunincheproviene da Il Fatto Quotidiano.