Romadailynews.it - Maltrattava la madre, 40enne arrestato a Civitavecchia

Leggi su Romadailynews.it

la, e per questo motivo e’ statounitaliano a, in provincia di Roma,gia’ noto alle forze dell’ordine con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.L’arresto e’ avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al 112 Nue per una lite in ambito familiare. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva aggredito fisicamente laconvivente, colpendola al volto e strappandole una ciocca di capelli.La vittima, trasportata presso l’ospedale San Paolo, e’ stata giudicata guaribile in 10 giorni.Agenzia Nova