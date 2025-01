Lanazione.it - Lucca, rimosse le scritte vandaliche dal sottopasso di Sant’Anna

, 14 gennaio 2025 - Il Comune diha completato con successo la rimozione delleche deturpavano ildi. L’intervento è stato portato avanti dagli uffici comunali competenti, in linea con gli obiettivi del progetto “Occhio al decoro”, coordinato e promosso dall’assessore di riferimento Paola Granucci. L’iniziativa si inserisce in un ampio programma volto a migliorare il decoro urbano e sensibilizzare la comunità alla tutela e valorizzazione della città. “Occhio al decoro” è un progetto articolato in diverse iniziative che mirano a responsabilizzare i cittadini verso il rispetto del patrimonio urbano e ambientale. Tra le attività già avviate, spicca la distribuzione, nelle prime settimane di questo anno scolastico 2024-2025, di quaderni personalizzati con il logo del progetto a tutte le classi delle scuole elementari.