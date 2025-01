Liberoquotidiano.it - "Lo mettiamo in chiaro una volta e per sempre": Pietrangeli, le parole su Sinner sono un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sul campo Jannikha il suo lavoro da fare, al momento è a Melbourne e si appresta ad affrontare, nel secondo turno degli Australian Open, la wild card di casa Tristan Schoolkate, australiano e numero 173 Atp. In tribunale, però, il lavoro è a lunga scadenza e si dovranno attendere i giorni 16 e 17 Aprile per conoscere la sentenza, nell'udienza a porte chiuse, che il Tas di Losanna emetterà sul ricorso che ha fatto la Wada sulClostebol che riguarda il tennista di Sesto Pusteria. Tutto ciò, nonostante l'ITIA abbia già assolto l'azzurro, confermando come non abbia avuto “nessuna colpa e nessuna negligenza”. Intervistato sul tema ai microfoni di GR Parlamento, l'oggi 91enne Nicolaè apparso sibillino: "Se parlo so, se non parlo non so. è meglio in questostare zitti.