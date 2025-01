Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: conferma il break l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Gran seconda in kick, non risponde!A-40 Servizio, dritto e comodissimo appoggio di volo!!40-40 Niente, c’è da lottare ancora! Trattenuto sul dritto dopo il servizio Luca. Sbaglia quello dopo.40-30 Super stop-volley diin allungo.40-15 Seconda sulla riga, che rischio: è vincente però!30-15 In pressione con il dritto Luca!15-15 Lo sposta e raccoglie il dritto difensivo in rete!0-15 Jolly pescato da, rovescio sulla riga e vincente lungolinea.2-1 A zero, c’è unper l’azzurro però.40-0 Un’altra.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio slice a segno.2-0 Altra prima, altro punto! Grandissimo game salvato da Lucacheil!A-40 Altra gran prima!40-40 Prima vincente! Fondamentale.30-40 Stecca di dritto il canadese!15-40 Altro gratuito di, subito due chance di riprendersi il