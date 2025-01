Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 6-7 6-4 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: due break di vantaggio nel terzo set per Matteo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1, ECCOLO IL PERFECT GAME! 20° ace!40-0 19° ace di.30-0 18° ace di.15-0 17° ace di.4-1, game che non cambia fondamentalmente il corso delle cose.40-0 Ace di.30-0 Prima e rovescio di.15-0 Buona prima di.4-0, c’è anche un pizzico di nastro ad aggiustare la palla, ma è comunque un gran recupero quello dicon il dritto che porta alla conferma del doppio, riesce a giocare un velenosissimo backsul qualenon trova modo di far risalire la palla.40-40 Prima incontrollabile di, se ne va la risposta di.30-40 Palla, risposta profondissima del britannico che non lascia ail tempo di uscire materialmente dal servizio.