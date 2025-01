Quotidiano.net - La tradizione si rinnova. Il rilancio del brand inizia da Pitti Uomo

Riparte daildi unsimbolo del Made in Italy, con un fascino che non sbiadisce mai, una storia che sisenza perdere la sua anima. Dopo decenni di successi, il marchio si prepara a incantare una nuova generazione di estimatori, riaffermando il suo posizionamento trae innovazione. Il palcoscenico per questo ritorno è107, dove Henry Cotton’s presenta la prima collezione autunno/inverno 2025 di questo nuovo percorso: un omaggio alla storia dele un invito a scoprire la suata visione. Tessuti sostenibili e dettagli raffinati si intrecciano a un’estetica che guarda al futuro senza mai tradire le radici. Le giacche in shetland, le maglie avvolgenti e i capispalla sofisticati portano con sé il racconto di unareinterpretata, pensata per un consumatore moderno che cerca qualità e autenticità.