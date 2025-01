Quotidiano.net - La Consulta. Nuovi giudici, intesa vicina. Forza Italia risolve i dubbi

La fumata bianca sulla nomina dei quattrocostituzionali è già nel camino. Oggi o "al più tardi in settimana", confida ai giornalisti il vicepremier e leader diAntonio Tajani a margine del vertice che si è tenuto a palazzo Chigi sulla questione che affligge il parlamento da oltre un anno. E anche dalle opposizioni spira aria di ottimismo. Stamani si riuniscono i parlamentari del Pd e già l’odierna convocazione della Camere in seduta comune delle 13 potrebbe far registrare l’bipartisan necessaria a garantire la maggioranza dei 3/5 (363 voti) ai quattronomi per la. In pole position ci sono il consigliere giuridico di palazzo Chigi e ordinario di diritto pubblico alla facoltà romana di Tor Vergata Francesco Saverio Marini e l’avvocata generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli per la maggioranza, l’accademico linceo e ordinario di diritto pubblico alla Sapienza Massimo Luciani per l’opposizione e poi un nome condiviso tra la triburitarista e segretaria dell’Unione dei giuristi cattolici Daniela Mastroiacovo e Roberto Garofoli, magistrato, dirigente pubblico ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Mario Draghi verso cui in serata si è spostata la bilancia.