Inverno di interventi per il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sulla montagna pistoiese

ABETONE CUTIGLIANO –di, undi.La stagione invernale ha già visto l’afflusso, nelle località turistiche dell’Appennino Tosco-Emiliano, di molte persone, che possono contare, in caso di difficoltà o incidenti, sul pronto intervento dei finanzieri specializzatistazione didi(Sagf) di Abetone Cutigliano, che operano quotidianamente al servizio degli abitanti e degli utenti, in raccordo e coordinamento con il Corpo nazionale dele speleologico delle Regioni Toscana (Sast) ed Emilia Romagna (Saer), i vigili del fuoco, il servizio 118 e le altre forze dell’ordine.Così, dalla fine di novembre, le attività di salvavita umana in, condotte con professionalità e coraggio, spesso in condizioni metereologiche avverse, a causa di neve, vento, ghiaccio e nebbia, hanno consentito di soccorrere 14 persone, tra cui diversi appassionati di sport invernali ed escursionisti.