Incendio all'ospedale di Brescia: una persona in terapia intensiva per le gravi ustioni

, 14 gennaio 2025 – Unè divampato nella notte appena trascorsa nel reparto di terza medicina degli Spedali civili di. Il bilancio del rogo, al momento, parla di unaricoverata nel reparto dia causa delleriportate. Altre 27 persone risultano sotto osservazione, anche se le loro condizioni non preoccupano. Il reparto dove si è verificato l’è stato prontamente chiuso mentre sono in corso i rilievi per capire la causa delle fiamme. Non si esclude che le fiamme possano essere partite da un materasso che ha preso fuoco