Il governo approva la legge che semplifica la vita alle Pmi. C'è anche lo stop alle recensioni false

Facilitazioni per l’accesso al credito, incentivi fiscali e l’attesa stretta sulle. Sono alcune delle misure introdotte con il primo disegno diannuale sulle Pmi,to in Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il ddl dà concretezza alla180 del 2011 disattesa da tutti i precedenti governi, nonostante prevedesse l’emanazione ogni anno di misure volte alla tutela e allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Dunque, a sostegno di un comparto fondante l’economia italiana. Il testoto dalintroduce misureper l’aggregazione e l’innovazione del sistema produttivo. Si tratta di «una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia nazionale e dell’identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita», ha commentato Urso, sottolineando che l’emanazione dellaannuale sulle Pmi è un impegno che «noi intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per laannuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica».