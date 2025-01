Ilrestodelcarlino.it - Giornata trionfale per le reggiane

E’ stata unaper l’hockey su pista, anche se la presenza di due derby non ha ovviamente permesso l’en plein. Vincono comunque le due formazioni maschili di Serie A2, quella di Serie A femminile, mentre nei due derby di Serie B il successo va alle squadre maggiormente accreditate e attrezzate per disputare questo campionato. A2 CORREGGIO: Un po’ di fatica, per la truppa di Eduard Granell, per regolare il Bassano. Finisce 7 a 4, ma a fine primo tempo il parziale era di 4 a 3. La Bdl Minimotor si è schierata con Salines, Menendez, Caroli (1 gol), Casari (3), Tudela (3); poi M. Pedroni, Cinquini, Righi, M. Holban e F. Pedroni. Con questo successo, comunque confortato dalla prestazione della ripresa, la Bdl è seconda in classifica con 14 punti, dietro al Breganze a quota 16; Scandiano è quinto con 8.