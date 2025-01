Quotidiano.net - Germania, l’AfD invia biglietti aerei di sola andata a 30 migranti: via dalla Germania il 23 gennaio

Roma, 142025 - Il partito di estrema destra tedesco AfD hato un biglietto aereo di espulsione per il 23, data delle elezioni, dia circa 30 milaa Karlsruhe. La provocazione, firmata da alcune sezioni distrettuali dell'ultradestra, è arrivata per posta nella forma di una classica carta d'imbarco aereo, con indicato la destinazione:a "un Paese sicuro". Nel ticket, indirizzato a un passeggero indicato come "immigrato illegale", poi c'è un QR code che rimanda al sito dell'AfD di Karlsruhe, dove è possibile scaricare il biglietto e leggere le richieste del partito e fare una donazione. L'Alternative fuer Deutschland, partito in crescita e in corsa con al sua leader Alice Weidel, nominata ufficialmente come candidata cancelliera all'ultimo congresso, al governo del Paese, preme molto sul tema della remigrazione di massa.