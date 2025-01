Ilrestodelcarlino.it - Gelate e neve in collina in Emilia Romagna: i giorni più freddi

Bologna, 14 gennaio 2025 –sui nostri appennini, ma anche a bassa quota sulle colline di Forlì Cesena enotturne. Il grande freddo, tipico di gennaio, non ha risparmiato e non risparmierà, secondo le previsioni meteo dei prossimi, l’che si sta preparando così ai cosiddetti ‘della merla’ che la tradizione vuole cadano il 29-30-31 gennaio, ossia negli ultimi tredel primo mese dell'anno, e che indicano, le eccezioni ovviamente non sono mancate, uno tra i periodi piùdell'anno. Idella merlae mare mosso inGennaio da brividi conin tutta la regione Previsioni meteo e tendenza dei prossimiIl grande freddo: ecco le città più gelide Idella merla La credenza popolare vuole che, se neidella merla le temperature sono particolarmente rigide, la primavera che segue sarà piacevole, se invece sono miti, la stagione primaverile tarderà ad arrivare.