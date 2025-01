Oasport.it - Gabriel Diallo riemerge e supera Nardi: il pesarese cede al 5° set con rimpianti agli Australian Open

Niente da fare per Lucaal primo turno degli2025. La sfida era allettante e molto stimolante per ilcontro il giovane canadese, ma dopo tre set intensi e di alto livello, ecco che l’azzurro è un po’ sparito dal campo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Finisce con il punteggio di 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2 in favore del nordamericano in quattro ore e quindici minuti di gioco.Un match per certi versi irrazionale e folle nei primi tre set, nel quale si ripete sempre un copione irregolare: nel primo parzialeè il primo ad andare avanti di un break e scappare sul 3-1, ma poi si fa subito recuperare e il tiebreak è dominato da parte dicon il punteggio di 7-1.Sucquasi lo stesso nel secondo set, quandoancora una volta va avanti di un break sul 4-2, va a servire per il set, ma non riesce ad essere efficace e si fa controbrekkare proprio sul 5-4.