Lanazione.it - Forti raffiche di vento, divelte le lastre in eternit. Chiusa l’isola ecologica di via Venata. Rabbia dei residenti

Leggi su Lanazione.it

GUBBIO - Nelle ultime ore, e potrebbe proseguire, si sono verificatediche hanno causato danni. In particolare, ilha divelto alcuneindel tetto dei capannoni deldi via. La struttura è stataper verificare l’entità dei danni e procedere alla sistemazione dove necessario: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ingegnere e operai del Comune di Gubbio, la polizia municipale, la Asl e l’impresa specializzata in bonifica amianto. La riapertura avverrà al termine di tutte le necessarie verifiche e controlli dell’area e verrà comunicata ai cittadini tramite i canali istituzionali dell’Ente e del gestore. Isi sono invece dichiarati preoccupati per la presenza di polveri dovute alla rottura del materiale e hanno richiesto alle autorità i di procedere alla sistemazione definitiva della copertura dei capannoni.