Lettera43.it - Fonti israeliane: «Hamas ha accettato la bozza di accordo per il cessate il fuoco a Gaza»

haladiper unilnella Striscia di: lo hanno dichiarato due funzionari israeliani coinvolti nei colloqui, citati dall’Associated Press. Secondo ladell’in fase di negoziazione tra Israele e, visionata dall’Ap, Israele rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle cinque soldatesse in ostaggio nella Striscia divicine ariferiscono che l’includerebbe, nella fase iniziale dell’intesa, il rilascio di circa mille prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Paese mediatore, ha affermato che «sono state superate le principali controversie» e che «ora stiamo raggiungendo la conclusione nei dettagli». Secondoegiziane, il Cairo si sta preparando ad aprire il valico di frontiera di Rafah per far passare gli ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi.